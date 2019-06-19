Аргентина — Парагвай: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки—2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Аргентина — Парагвай во втором туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 20 июня мск на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.
Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 1.78.
«Диего Марадона обрушился со шквалом критики на нынешнюю сборную, назвав игроков позорниками, которые не имеют права играть в футболках национальной сборной так паршиво, как в матче с Колумбией. Наверное, он прав. Хотя всё могло сложиться иначе. Когда Аргентина заиграла лучше, она и пропустила. А вот первый тайм аргентинцам не удался.
Сейчас если Аргентина не обыграет Парагвай, то в последнем туре с Катаром могут возникнуть серьёзные проблемы. Надо выигрывать. Лионелю Месси все остальные обязательно должны помогать. Отступать некуда. На кону выход в плей-офф Кубка Америки, надо включать все необходимые, важные ресурсы.
Я думаю, что Аргентина выиграет у Парагвая. Должна аргентинская сборная выигрывать уверенно, чтобы вселить уверенность в сердца своих преданных болельщиков.
Я бы взял победу Аргентины с форой (-1,5) за хороший коэффициент, но, если рисковать не хочется, можно сыграть с форой (-1) за 1.78. Выиграют в 1 мяч — будет расход. Но, думаю, Аргентина выиграет уверенно».
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