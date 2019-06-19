Аргентина — Парагвай: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч Аргентина — Парагвай в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Встреча состоится завтра, 20 июня, и начнётся в 03:30 мск.



Ставка: индивидуальный тотал Аргентины больше 1,5 за 1.65.



«Я сам в Бразилии, и уже завтра здесь очень важный матч – ключевой для сборной Аргентины, которая играет с Парагваем. Аргентина, которая проиграла свою первую игру, сейчас находится в очень непростом положении. Если аргентинцы не сумеют обыграть Парагвай, то будут на грани невыхода из группы.



Если честно, то Аргентина всех разочаровывает уже не первый год своей игрой. Лео Месси – от него жду кубков в футболке сборной Аргентины, но их пока нет. Возможно, нас ждёт очередное разочарование. Но я верю в Аргентину, думаю, что она наконец-то должна как-то мобилизоваться. Тем более что Парагвай в матче с Катаром произвёл очень сомнительное впечатление.



Я верю в Месси, я верю в Аргентину, думаю, она выиграет. Но я сделаю ставку на индивидуальный тотал Аргентины больше 1,5. Есть классные нападающие: Агуэро, Месси и другие яркие футболисты. Моя ставка – Аргентина тотал больше 1,5».