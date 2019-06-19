Аргентина – Парагвай: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Америки—2019

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина – Парагвай.



Ставка: победа Аргентины и обе забьют за 3.14.



«Сборная Аргентины не впечатляет в последнее время – после довольно скромного выступления на чемпионате мира в России был отправлен в отставку Хорхе Сампаоли, которого подвергали нещадной критике ещё в ходе квалификации. Тем не менее панацеей приход Лионеля Скалони не стал – в первом туре Аргентина по делу уступила Колумбии 0:2 и опустилась на последнее место.



Сборная Парагвая уже продолжительное время не оправдывает надежд болельщиков – «красно-белые» не попали на мундиаль в Россию, да и в целом выступает сборная очень слабо. В первом туре Кубка Америки Парагвай имел все шансы взять три очка в игре с Катаром – он имел два гола преимущества, но в итоге позволил чемпиону Азии отыграться.



В первом туре обе команды показали, что в обороне у них есть серьёзные проблемы – колумбийцы забили дважды, упустив при этом ещё массу моментов, Парагвай и вовсе рассыпался перед не самой мощной атакой Катара.



Очевидно, что Аргентина будет играть первым номером и будет стремиться только к победе, в классе «альбиселесте» имеют явное преимущество и своего наверняка добьются, но всухую это сделать вряд ли получится», — сказал Максим Калиниченко.