Уругвай — Япония: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Уругвай — Япония в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.90.



«Вы все знаете, что я болельщик сборной Уругвая. Конечно, мне очень понравилось, как они сыграли на старте турнира, забили четыре мяча, но, вы знаете, любую сборную, которая стартует так лихо, ожидает спад. Это происходит просто потому, что она верит в свою непогрешимость, а соперник, тем более такой, как Япония, может сыграть в гораздо более колкой манере. Япония ведь сама проиграла со счётом 0:4 чилийцам и может обозлиться.



Уругвай вряд ли выиграет так лихо. Скорее счёт будет 1:0, чем 4:0 или 5:0, потому что сами уругвайцы уже успокоились, а вот японцы наоборот сильно напряглись. Хотя в талант Суареса, Кавани, да и вообще всей команды, в коллективный футбол команды Уругвая я верю. Действительно, подросли полузащитники и можно выбирать: Бентанкур, Весино, Торрейра — это все игроки очень высокого класса, что уж говорить про оборону. Но ещё раз подчеркну, что не сомневаюсь в том, что Япония ничего особенного Уругваю не предложит, но и сам Уругвай, в отличие от стартового матча с Эквадором, вряд ли будет так невероятно эффективен в атаке.



Мой прогноз будет немного неожиданным и даже неболельщицким: на матч Уругвай — Япония я выбираю ставку тотал меньше 3 за 1,90. Не думаю, что на этот раз ждёт японцев разгром, а уругвайцы не позволят им самим забить!».