Эквадор — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Эквадор — Чили во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 22 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: Эквадор не проиграет за 2.15.



«Это тот матч, в котором, как мне кажется, нужно идти против фаворита. Объясню почему.



Дело в том, что однозначным фаворитом является сборная Чили, но эта команда уже довольно старая, усталая. Она не смогла попасть на чемпионат мира — 2018. В общем-то, она доживает последние годы в таком своём виде. А молодых футболистов у чилийской сборной просто не видно. И мне кажется, здесь у Эквадора есть неплохой шанс на то, чтобы зацепиться. Пусть по именам Эквадор более слабая команда, но она довольно дерзкая. Это мы видели много раз.



Я думаю, что лучший вариант ставки на этот матч «Эквадор не проиграет» с коэффициентом 2,15. Тут надо рисковать. На мой взгляд, возможности Чили переоценены», — сказал Андронов.