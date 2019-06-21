Эквадор — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Эквадор — Чили во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 22 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.
Ставка: Эквадор не проиграет за 2.15.
«Это тот матч, в котором, как мне кажется, нужно идти против фаворита. Объясню почему.
Дело в том, что однозначным фаворитом является сборная Чили, но эта команда уже довольно старая, усталая. Она не смогла попасть на чемпионат мира — 2018. В общем-то, она доживает последние годы в таком своём виде. А молодых футболистов у чилийской сборной просто не видно. И мне кажется, здесь у Эквадора есть неплохой шанс на то, чтобы зацепиться. Пусть по именам Эквадор более слабая команда, но она довольно дерзкая. Это мы видели много раз.
Я думаю, что лучший вариант ставки на этот матч «Эквадор не проиграет» с коэффициентом 2,15. Тут надо рисковать. На мой взгляд, возможности Чили переоценены», — сказал Андронов.
- 21 июня 2019
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 20 июня 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июня 2019
-
20:50
-
20:00
-
19:20
-
18:30
-
17:45
-
17:10
-
16:35
-
16:00
-
15:25
-
14:50
-
14:20
-
13:40
-
13:08
-
12:40
-
11:50
-
11:00