Перу — Бразилия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч Перу — Бразилия в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: обе команды забьют за 2.12



«В заключительном матче группы A Кубка Америки встретятся Бразилия и Перу. Обе команды набрали по четыре очка. Напоминаю, в турнире особенный формат: из группы выходят не только команды с первого и второго места, но и две сборные из тех, кто занял третьи места, показав при этом лучшие результаты.



Думаю, четыре очка — это базовый показатель, с которым стопроцентно пройдешь в плей-офф. Так что поражение не так страшно. Футболисты чувствуют, что у них есть право на ошибку. Мне кажется, эта игра будет про атаку. Хотя во многих играх этого Кубка Америки часто можно встретить оборонительный стиль.



Бразилия наверняка забьет гол, потому что это нонсенс, если селесао две игры кряду закончит с нулем. Тем более Дани Алвес начал хорошо подключаться по правому флангу, Коутиньо справляется с заменой Неймара, а Ришарлисон и Невес находят себя в этой системе Тите.



Но и Перу обязательно забьет, бразильцев можно поймать на контратаке. У перуанцев хорошая атакующая группа, полный порядок со здоровьем и формой у Фарфана и Герреро. Мой прогноз — обе команды забьют с неожиданно большим коэффициентом».