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Перу — Бразилия: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки — 2019

Перу — Бразилия: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки — 2019
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Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Перу — Бразилия в групповом раунде Кубка Америки — 2019.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.86

«Бразильцы крайне уверенно начали домашний турнир, разгромив в первом матче со счетом 3:0 сборную Боливии. Однако затем последовала не самая объяснимая игра с командой Венесуэлы. Пентакампеоны доминировали на протяжении всего матча, но так и не сумели распечатать ворота соперника, а игра так и завершилась нулевой ничьей. Быть может, сейчас селесао испытывают повышенное давление, ведь вторая осечка подряд при своих трибунах будет очень серьезным ударом.

Перуанцы действуют вполне уверенно и достойно. У них те же четыре очка в активе, что и у бразильцев. Сборная Перу умеет играть в атаке и создавать опасные моменты. Подбор игроков тоже на хорошем уровне: Фарфан, Герреро, Куэва всегда готовы доставить неприятности любому сопернику.

Мне кажется, нас ждет в данном матче верх. Перуанцы способны забить, ну а бразильцам с подобным составом забивать точно положено. Жду результативную игру и ставлю на тотал больше 2,5».

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