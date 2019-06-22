Боливия — Венесуэла: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Боливия — Венесуэла в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 22 июня, на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.



Ставки: победа Венесуэлы и тотал меньше 3,5 мяча за 2.04, Венесуэла выиграет и не пропустит за 2.38



«Венесуэльцы пока ничего не забили на этом турнире, но и ничего не пропустили, хотя встречались с Перу и Бразилией. С боливийцами должно быть полегче. В последний раз, когда играли эти команды, а было это в отборе на ЧМ-2018, Венесуэла крупно победила — 5:0. Ну и основные проблемы венесуэльцы испытывают, играя в Боливии, на высокогорье в Ла-Пасе.



Здесь Венесуэла понравилась организацией игры. Могли забить и Перу, и даже Бразилии. В первом тайме Рондон пробил рядом со штангой. Но основная задача у сборной Венесуэлы в первых двух матчах была не пропустить. Если она сыграет так же надёжно против Боливии, то свои мячи наверняка забьёт, а в обороне и так порядок присутствует.



Я думаю, что матч вряд ли получится очень результативным, хотя Боливия вполне может рискнуть и сыграть в открытую. Ну а Венесуэла вряд ли на эту провокацию поведётся. Венесуэла, на мой взгляд, выиграет, а в матче будет забито не более трёх мячей. «Победа Венесуэлы и тотал меньше 3,5 мяча» идёт за очень хороший коэффициент 2,04.



Можно рассмотреть и вариант пожирнее, с более вкусным коэффициентом — почти 2,4: «Венесуэла выиграет и не пропустит». Раз уж не пропустили от Бразилии, пусть где-то и с долей удачи и при помощи VAR, то думаю, что и от Боливии не должны пропустить».