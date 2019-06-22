Перу — Бразилия: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Америки — 2019

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч Кубка Америки Перу — Бразилия.



Ставка: победа Бразилии и обе забьют за 3.20



«Сборная Перу однозначно считалась претендентом на выход из группы, однако имея такого серьёзного соперника, как Бразилия, вряд ли «инки» всерьёз рассчитывают на первую строчку. В первом туре команде Рикардо Гареки не удалось обыграть Венесуэлу, но более «сговорчивой» оказалась Боливия во втором туре — победа со счетом 3:1 отправила Перу на второе место в группе.



Сборная Бразилии является безоговорочным фаворитом группы, да и турнира в целом, но нельзя сказать, что первые два тура стали для пентакампеонов лёгкой прогулкой. Если Боливия в первом туре ничего не смогла противопоставить команде Тите, то у Венесуэлы свои козыри нашлись — нулевая ничья стала большим разочарованием для хозяев турнира и успехом для венесуэльцев.



Фаворит в поединке очевиден — Бразилия имеет серьёзное преимущество в классе над соперником, да и футбол показывает весьма солидный. У Перу явно есть проблемы в обороне, чем бразильцы наверняка не раз сегодня воспользуются. Однако и Перу умеет качественно играть на контратаках и имеет впереди Паоло Герреро, который отлично умеет использовать моменты. Предлагаю поставить на победу Бразилии и обе забьют за коэффициент 3.20».