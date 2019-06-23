Колумбия — Парагвай: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Колумбия — Парагвай в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 23 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: победа Колумбии за 2.70, обе забьют за 1.85



«Карлуш Кейруш проделал фантастическую работу с Колумбией: команда выиграла два стартовых матча (в том числе с Аргентиной) и не пропустила голов, что особенно важно для такого короткого турнира. Статус одного из фаворитов Кубка Америки подтверждён.



Рискну предположить, что Колумбия выиграет и третий матч в группе, хотя Парагвай — вовсе не слабый соперник, с индивидуально сильными футболистами, прекрасно умеющими играть на контратаках. Кроме того, колумбийцы наверняка не выпустят на поле Сапату, Фалькао, Куадрадо и Урибе — у них жёлтые карточки и рисковать дисквалификацией основных игроков на четвертьфинал не имеет смысла.



Тем не менее уж очень хороша Колумбия. Мой прогноз: колумбийцы победят, но победа будет непростой, обе команды забьют».