Колумбия — Парагвай: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки — 2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Парагвай в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 23 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.
Ставка: победа Парагвая с форой «0» за 1.93
«Очень сложная игра для прогноза. Колумбия решила все свои вопросы, дважды победив. Парагвай потерял очки дважды, причем недопустимым образом. Сначала он не обыграл Катар, ведя с разницей в два мяча, но обыгрывать их нужно было, несмотря на то что катарцы выглядят очень прилично, если ты рассчитываешь выходить из группы. А затем Дерлис Гонсалес не реализовал пенальти в матче с Аргентиной. Он сам пошёл бить, после того как на нём нарушили правила, хотя много лет существует афоризм, который очень любят в мюнхенской «Баварии»: никогда не должен бить пенальти игрок, который его заработал. Парагвай вторично сыграл вничью. И вторично он может считать, что очки потерял.
Теперь у Парагвая ситуация сложная. Не факт, что ему удастся продраться в плей-офф хотя бы с третьего места. Но учитывая, что Колумбия свою задачу решила, мне кажется, что всё-таки в этой встрече надо смотреть в сторону Парагвая.
Выбираю ставку: победа Парагвая с форой «0» с коэффициентом 1,93».
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