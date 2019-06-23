Колумбия — Парагвай: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч Колумбия — Парагвай в групповом раунде Кубка Америки — 2019.
Ставка: Парагвай не проиграет при общем тотале меньше 3,5 голов за 1.96
«Заключительный тур групповой стадии Кубка Америки. В турнире особенный формат: из группы выходят не только команды с первого и второго места, но и две сборные из тех, кто занял третьи места, показав при этом лучшие результаты.
И на это самое третье место претендует Парагвай, который встретится с Колумбией, обеспечившей себе первое место. У колумбийцев уже шесть очков и все мысли о плей-офф. Думаю, “кофейщики” сделают определенные изменения в составе, чтобы поберечь лидеров перед четвертьфиналом. В этом заключается преимущество Парагвая, преимущество у них и в мотивации. При определенных обстоятельствах для выхода в плей-офф им хватит и ничейного результата.
Главный тренер парагвайцев Бериццо — прагматик. За малое время он создал хорошую команду по игре в обороне. Парагвай ничего не позволил создать Аргентине. В защите отрабатывают все футболисты, кроме центрального нападающего.
Учитывая все турнирные расклады, считаю, Парагвай не проиграет, но и голов много не будет. Они не создают много моментов, но и соперникам не дают пространство. Мой прогноз — Парагвай не проиграет при общем тотале меньше 3,5 гола с отличным коэффициентом».
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