Катар — Аргентина: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Катар — Аргентина.
Ставка: Катар забьет за 2.01
«Аргентина продолжает своё, откровенно говоря, позорное выступление, но наличие Месси в составе заставляет букмекеров сохранять веру в посредственную сборную. Сначала коллектив Лионеля Скалони уступил достаточной крепкой команде Колумбии, а затем выдал отвратительную по содержанию игру с Парагваем и набрал одно очко лишь благодаря спасению Армани в эпизоде с пенальти.
Катар на том же самом фоне выглядел ничуть не хуже своего ближайшего соперника. Бордовые отыгрались с 0:2 против «гуарани» и могли даже победить, а с «кофейщиками» уступили лишь в самой концовке. Тем не менее аналитики явно переоценивают номинальных гостей. Победа Аргентины идёт за 1.30, а виктория парней Феликса Бас Санчеса — за 11.0.
У Лионеля Скалони не осталось времени для тактических экспериментов. Бело-голубым необходимо выпускать лучшие силы, лезть вперёд всей командой и думать только о виктории. Несмотря на фантастическую по уровню мастерства атакующую линию, Аргентина за два матча забила лишь один мяч, и тот — с пенальти.
Отсутствие баланса у бело-голубых приведёт к серьёзным последствиям. Опорная зона с прогуливающимся пешочком Паредесом не выдерживает никакой критики, Отаменди порой не отличить от газонокосилки, а у Армани иногда случаются необъяснимые затмения с желанием выбежать чуть ли не в центр поля.
Гол Катара доступен в букмекерских конторах за сумасшедшие 2.01, и пройти мимо данной ставки мы не имеем права. Аргентина хочет контролировать ситуацию, владеть мячом и доминировать, но у бело-голубых нет поставленной игры, а в команде царит настоящий хаос и недопонимание.
За 11 последних матчей бордовые не забили только Бразилии и Колумбии. Может ли мы считать нынешнюю оборону и вратаря Аргентины столь же солидными оппонентами? Пожалуй что, нет. Бело-голубым придётся созидать и освобождать свободные зоны, а о качественной подстраховке в коллективе Лионеля Скалони даже и заикаться не стоит».
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