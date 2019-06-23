Катар — Аргентина: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Катар — Аргентина.



Ставка: Катар забьет за 2.01



«Аргентина продолжает своё, откровенно говоря, позорное выступление, но наличие Месси в составе заставляет букмекеров сохранять веру в посредственную сборную. Сначала коллектив Лионеля Скалони уступил достаточной крепкой команде Колумбии, а затем выдал отвратительную по содержанию игру с Парагваем и набрал одно очко лишь благодаря спасению Армани в эпизоде с пенальти.



Катар на том же самом фоне выглядел ничуть не хуже своего ближайшего соперника. Бордовые отыгрались с 0:2 против «гуарани» и могли даже победить, а с «кофейщиками» уступили лишь в самой концовке. Тем не менее аналитики явно переоценивают номинальных гостей. Победа Аргентины идёт за 1.30, а виктория парней Феликса Бас Санчеса — за 11.0.



У Лионеля Скалони не осталось времени для тактических экспериментов. Бело-голубым необходимо выпускать лучшие силы, лезть вперёд всей командой и думать только о виктории. Несмотря на фантастическую по уровню мастерства атакующую линию, Аргентина за два матча забила лишь один мяч, и тот — с пенальти.



Отсутствие баланса у бело-голубых приведёт к серьёзным последствиям. Опорная зона с прогуливающимся пешочком Паредесом не выдерживает никакой критики, Отаменди порой не отличить от газонокосилки, а у Армани иногда случаются необъяснимые затмения с желанием выбежать чуть ли не в центр поля.



Гол Катара доступен в букмекерских конторах за сумасшедшие 2.01, и пройти мимо данной ставки мы не имеем права. Аргентина хочет контролировать ситуацию, владеть мячом и доминировать, но у бело-голубых нет поставленной игры, а в команде царит настоящий хаос и недопонимание.



За 11 последних матчей бордовые не забили только Бразилии и Колумбии. Может ли мы считать нынешнюю оборону и вратаря Аргентины столь же солидными оппонентами? Пожалуй что, нет. Бело-голубым придётся созидать и освобождать свободные зоны, а о качественной подстраховке в коллективе Лионеля Скалони даже и заикаться не стоит».

Катар – Аргентина, Колумбия – Парагвай. Прогноз на матчи Кубка Америки-2019 Месси может вылететь после матча с Катаром, Колумбия и Парагвай учтут турнирную ситуацию.