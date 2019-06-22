Перу — Бразилия: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Америки — 2019
Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия.
Ставки: победа Перу с форой "+1,5" за 1.83, ТМ 3 мяча за 1.50.
«Вот тут ничего непонятно. Бразилия создала много моментов, но ничего не сумела забить Венесуэле. Игроков хороших много, а забивать, как когда-то забивал Роналдо, некому. У Перу есть шанс выйти из группы, для этого нужно рисковать и играть в атаку, но против Бразилии это плохая идея. Думаю, Перу построит игру, как Венесуэла, от обороны и будет расчитывать на контратаку. По такой игре много голов быть не должно».
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