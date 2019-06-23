Сенегал — Танзания: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Сенегал — Танзания в первом туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча состоится в воскресенье, 23 июня, в Каире.
Ставка: победа Сенегала с форой «–1,5» за 2.14
«Явный фаворит здесь Сенегал. По рейтингу самая высокая позиция у него среди всех африканских стран. По мнению многих экспертов, Сенегал имеет лучшие шансы впервые в истории стать чемпионом Африки. Не могу с этим не согласиться. В составе Сенегала есть супернападающий «Ливерпуля» Садио Мане, есть центральный защитник Кулибали из «Наполи», он второй лидер команды.
Отлично сыграли сенегальцы в отборочном турнире, набрав 16 очков из 18 возможных. В очень хорошей форме. Думаю, никаких сюрпризов в этом матче не будет. Будут голы в ворота Танзании.
Думаю, Сенегал должен победить с разницей в три мяча. Единственный известный человек в сборной Танзании — тренер, нигериец Эмануэль Амунике. Бывший игрок «Барселоны», обладатель Кубка Африки. Играл он очень хорошо за «Замалек» египетский, забил очень много голов. Может быть, поддержка местных болельщиков из-за этого факта поможет Танзании лучше выступить на этом турнире. Но, думаю, это слабейшая команда в группе. Сенегал, предположительно, выиграет — 3:0».
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