Колумбия — Парагвай: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Колумбия — Парагвай.



Ставка: ничья за 3.18



«Парагвай выдал две ничьи и практически наверняка гарантировал себе хотя бы третье место в группе. Перед «гуарани» возникает крайне опасная ситуация: с одной стороны, коллективу Эдуардо Бериццо необходимо побеждать для гарантированного выхода в следующий этап, но в случае увлечения атакой есть риск потерпеть поражение. Теоретически, ничья станет не самым плохим вариантом для номинальных гостей.



Во-первых, есть небольшой шанс на мирный исход в поединке Катар – Аргентина, однако и это ещё не всё. Например, в Группе А два очка у Венесуэлы (с разницей 0:0) и ноль — у Боливии (1:6). Если Рондон с партнёрами не добудут викторию в третьем туре, то предыдущие результативные ничьи помогут Парагваю пройти дальше без единой победы. В Квартете С также ещё не всё решено.



На наш взгляд, Эдуардо Бериццо предпочтёт синицу в руках, поэтому за вкусные 3.18 поставим на ничью. Колумбии незачем нагружать основу в рамках достаточно плотного графика, а мирный исход для Парагвая, с высокой вероятностью, приведёт к достижению поставленной цели.



«Кофейщики» ещё не пропускали на нынешнем Кубке Америки, а в нападении у Парагвая не самые лучшие мастера. «Гуарани» любят действовать на свободном пространстве, вот только у Колумбии достаточно сбалансированный футбол и отсутствие мотивации нагнетать давление у чужих ворот. Парни Эдуардо Бериццо вцепятся в результат зубами и будут сражаться на пределе своих возможностей.



Безусловно, ставка на ничью выглядит рискованно при любых обстоятельствах, но именно в предстоящем поединке многое говорит за мирный исход. Раздел очков вполне устроит оба коллектива, а букмекеры дают коэффициент выше тройки. Страсти на матче южноамериканских сборных могут вспыхнуть в любой момент, однако мы поверим в трезвый подход обоих тренеров и их футболистов».

Катар – Аргентина, Колумбия – Парагвай. Прогноз на матчи Кубка Америки-2019 Месси может вылететь после матча с Катаром, Колумбия и Парагвай учтут турнирную ситуацию.