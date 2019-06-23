Катар – Аргентина: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Америки — 2019

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч Кубка Америки Катар – Аргентина.
Ставка: Аргентины и тотал больше (3.5) голов за 2.94
«Сборная Катара в этом году уже успела погреметь на весь футбольный мир – на Кубке Азии «бордовые» добыли красивую и убедительную победу. Отличной возможностью накопить бесценный опыт к домашнему чемпионату мира для Катара является Кубок Америки, где команда Феликса Санчеса Баса уже успела взять одно очко и пока еще остается претендентом на выход в плей-офф.
Сборная Аргентины на нынешнем Кубке Америки — настоящее разочарование для болельщиков. В двух первых турах «альбиселесте» взяли лишь один балл, да и тот достался им с огромным трудом. Таким образом, права на ошибку у команды Лионеля Скалони уже нет: поражение или ничья оставят их за бортом турнира.
Очевидно, что у Аргентины серьезное преимущество в классе, огромный опыт — все это дает повод болельщикам рассчитывать на уверенную победу. Катар неплохо сыграл в первых двух матчах, но против мотивированной и злой Аргентины с Лионелем Месси в составе будет крайне сложно, такой сложный экзамен «бордовые» вряд ли сейчас способны выдержать. Предлагаю поставить на победу Аргентины и тотал больше 3,5 гола за коэффициент 2.94».
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