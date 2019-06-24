Кот-д’Ивуар — ЮАР: котировки на матч Кубка африканских наций

Сегодня, 24 июня, в 17:30 мск начнётся матч Кубка африканских наций между сборными Кот-д’Ивуара и ЮАР. Букмекеры назвали фаворита противостояния.



Поставить на победу ивуарийцев в основное время матча можно с коэффициентом 2.15. Это соответствует вероятности 44%. Шансы ЮАР выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.95 (25%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.00 (31%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.60. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.50. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.15. За 1.63 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (коэффициент 6.00).



В группе D также выступают сборные Марокко и Намибии. В их очном противостоянии со счётом 1:0 победу одержали марокканцы.