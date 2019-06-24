Эквадор — Япония: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Эквадор — Япония в рамках Кубка Америки. Встреча состоится завтра, 25 июня, и начнётся в 02:00 мск.



Ставка: победа Японии за 3.10.



«Сборная Эквадора разочаровала на этом турнире. Наверное, это одна из самых слабых команд всего Кубка Америки. Они уже явно расстались с шансами на выход в плей-офф. Максимум третье место займут, а там считать надо, кто выйдет ещё.



Японцы, притом что команда с другого континента вообще, команда, наверное, из других условий, но периодически показывает неплохой футбол. Хотя, конечно, есть и очень грустные поражения у них. Мой прогноз таков: нас ждёт равная игра, мне японцы нравятся больше, поэтому я думаю, что Япония выиграет. Да и коэффициент больно хорош. Попробуйте», — сказал Арустамян.