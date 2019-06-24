Эквадор – Япония: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки—2019 Эквадор — Япония.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.80.



«Встречаются команды, которые в своей группе идут на третьем и четвёртом местах, но при этом сохраняют шансы на попадание в плей-офф.



Что можно сказать об игре японцев? У них экспериментальный состав, по большей части молодёжный. Есть опытные исполнители, но в целом задача японской сборной – подготовка к последующим турнирам. Япония пытается играть в футбол низом, комбинировать, пасовать. Даже в провальном матче с чилийцами Япония создала сопернику проблемы, создавала моменты. Было видно, что эта команда любит играть в атаку, не собирается отсиживаться в защите, так как просто не умеет это делать этим составом. Да, в итоге получили четыре мяча в собственные ворота. Япония не очень хорошо защищается, есть очевидные минусы – понятно, что физически своим соперникам они уступают, они маленькие, что сказывается на стандартах. Чилийцы забили после розыгрыша углового японцам, как и Уругвай. Чувствуется отсутствие дисциплины – японцы в матчах против топовых соперников часто теряют позиции в линии обороны, есть проблемы с сыгранностью этого состава. Поэтому в обоих матчах Японии проходила верховая ставка по голам. В матче с Чили четыре гола было забито чилийцами, в матче с Уругваем тоже четыре, но тут Япония удивила весь мир, сыграв вничью с одним из фаворитов турнира. Япония создаёт моменты, с реализацией во втором матче уже было меньше проблем, плюс Уругвай недооценил Японию, мне так кажется. В итоге получился такой результат.



Берём Эквадор. Эквадорцы по похожей схеме начали с крупного поражения от Уругвая 0:4. Но там было раннее удаление, о чём не стоит забывать. Тем не менее эквадорцы защищаются плохо на этом турнире. В двух сыгранных матчах это было видно. Есть хорошие исполнители в команде, но в матчах с соперниками более высокого уровня Эквадор выглядел не лучшим образом. Тоже в обоих матчах с участием Эквадор играл верх по голам. Думаю, что во встрече с Японией тоже можно брать голы, потому что и тем и другим нужна победа. У Эквадора есть ещё шансы на проход дальше с третьего места, турнирная ситуация вынуждает обе команды идти в атаку.



Японцы тоже никого не боятся, тоже будут играть в открытый футбол, поэтому мне кажется, что футбол должен получиться результативным. Я делаю ставку на тотал больше 2,5 в этом матче», — сказал Керимов.