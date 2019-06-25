Гана — Бенин: букмекеры оценили шансы команд в матче Кубка африканских наций

Сегодня, 25 июня, в 23:00 мск начнётся матч Кубка африканских наций между сборными Ганы и Бенина. Букмекеры назвали фаворита противостояния.



Поставить на победу Ганы в основное время матча можно с коэффициентом 1.72. Это соответствует вероятности 55%. Шансы Бенина выиграть аналитики оценили коэффициентом 6.20 (16%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.25 (29%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.45. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.55. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.30. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа Ганы со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).



В группе F также выступают сборные Камеруна и Гвинеи-Бисау.