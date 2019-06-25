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Бенчич — Кудерметова: котировки на матч 1-го круга турнира в Истборне

Бенчич — Кудерметова: котировки на матч 1-го круга турнира в Истборне
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Сегодня в Истбурне состоится матч 1-го круга травяного турнира между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Белиндой Бенчич из Швейцарии.

По оценке букмекеров, швейцарка, посеянная на турнире 10-й, имеет больше шансов победить. Поставить на успех Бенчич можно за 1.80, что соответствует вероятности 53%. Шансы Кудерметовой эксперты оценили коэффициентом 2.00 (47%).

Поставить на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.

По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи, — победа Бенчич в двух сетах (коэффициент 2.70).

Во 2-м круге победитель этого матча сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

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