Бенчич — Кудерметова: котировки на матч 1-го круга турнира в Истборне
Сегодня в Истбурне состоится матч 1-го круга травяного турнира между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Белиндой Бенчич из Швейцарии.
По оценке букмекеров, швейцарка, посеянная на турнире 10-й, имеет больше шансов победить. Поставить на успех Бенчич можно за 1.80, что соответствует вероятности 53%. Шансы Кудерметовой эксперты оценили коэффициентом 2.00 (47%).
Поставить на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи, — победа Бенчич в двух сетах (коэффициент 2.70).
Во 2-м круге победитель этого матча сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
- 25 июня 2019
-
12:00
-
11:00
-
10:10
- 24 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:06
- 23 июня 2019
-
19:00
-
18:10
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
09:50
Партнерский контент