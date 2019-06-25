Букмекеры назвали шансы России выиграть волейбольную Лиги наций

До окончания группового этапа мужской волейбольной Лиги наций остался всего один этап, все команды сыграют ещё по 3 матча. Однако до сих пор ни одна из сборных не гарантировала себе участие в «Финале шести». В Чикаго точно сыграет сборная США как хозяин турнира, на оставшиеся 5 путевок сейчас претендуют 8 команд. Правда, шансы Канады и Аргентины скорее теоретические.



Букмекеры назвали фаворита турнира. По их оценке, это сборная Бразилии, которая играет весь турнир основным составом. Поставить на южноамериканцев можно с коэффициентом 2.5, что соответствует вероятности 36%.



Сделать ставку на сборную США, которая примет финал, можно за 3.74 (28%). Джон Спироу проводит широкую ротацию состава, дав возможность поиграть молодым волейболистам.



Шансы Франции и России аналитики оценили коэффициентом 7.00 (по 10%). Обе команды наверняка попадут в Чикаго, несмотря на то что ряд этапов отыграли без основных игроков. Сборная России — действующий победитель Лиги наций.



Поставить на действующего чемпиона мира — сборную Польши — можно за 11.00 (7%). Шансы сборной Ирана букмекеры оценили коэффициентом 15.00 (5%).



Сделать ставку на победу Италии можно за 21.00 (3.25%). Итальянцы отправятся на последний этап в Бразилию без ряда основных игроков, поэтому их шансы попасть в финальную шестерку невелики.



Сборные Канады и Аргентины имеют только теоретические шансы попасть в финал. Поставить на триумф Канады можно за 200.00 (0.5%), а на Аргентину — за 401.00 (0.25%).



Финальный этап Лиги наций пройдёт в Чикаго с 10 по 14 июля.

