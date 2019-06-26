«Ростов» – «Спартак»: котировки на товарищеский матч в Австрии

Сегодня в Австрии в 19:00 начнётся товарищеская встреча в рамках Кубка Париматч Премьер – 2019 «Ростов» – «Спартак». Букмекеры назвали фаворита матча.



Поставить на победу команды Олега Кононова можно за 2.05, что соответствует вероятности 46%. Шансы ростовчан победить эксперты оценили коэффициентом 3.50 (27%). На ничью предлагается коэффициент 3.55 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.90. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку также за 1.90. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.75. За 1.95 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



Помимо «Ростова» и «Спартака» в турнире принимают участие «Краснодар» и ЦСКА.