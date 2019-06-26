БК «Фонбет»: останется ли Дзюба в «Зените» и кого будет тренировать Моуринью?

Во время футбольного межсезонья БК «Фонбет» расширила линию и подготовила для своих клиентов обширное предложение по ставкам на трансферы футболистов и трудоустройство главных тренеров.



В настоящее время в росписи доступно более 40 событий. Например, БК «Фонбет» оценивает вероятность перехода Артёма Дзюбы в другой клуб коэффициентом 2.95, а самым вероятным новым местом работы для Жозе Моуринью видит немецкую «Баварию». На это назначение можно поставить с коэффициентом 3.00. На то, что Ромело Лукаку сменит «МЮ» на «Интер», можно поставить с коэффициентом 1.32, а на то, что Хамес Родригес окажется в «Наполи», – за 1.23.



«Не только клуб может заработать на удачном трансфере. Теперь такая возможность есть и у клиентов «Фонбет». Лето нечётного года – всегда затишье для букмекеров ввиду отсутствия крупных международных турниров. Поэтому мы решили предложить нашим клиентам ставки на самые обсуждаемые футбольные трансферы», – отметила директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.



Ещё больше предложений и вариантов для ставок вы найдёте в специальной линии «Фонбет».