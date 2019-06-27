Бразилия — Парагвай: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бразилия — Парагвай в четвертьфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 28 июня мск на стадионе «Арена ду Гремиу» в Порту-Алегри.



Ставка: победа Бразилии в 2 мяча или больше за 1.85.



«У меня никаких сомнений нет в победе бразильцев. Парагвай достаточно странный футбол демонстрировал во время группового турнира. Он и прошёл групповой турнир по обещанию. Только благодаря ничьей в матче Японии и Эквадора. А так, мы не должны были видеть эту сборную в плей-офф. Для меня матчем разочарования стала игра Парагвая с Аргентиной. В нём, как я считаю, парагвайцы упустили победу.



Но всё это не имеет смысла перекладывать на матч с бразильцами. Ничего общего здесь нет. Бразильцы намного лучше играют. Да, была неудачная игра, закончившаяся со счётом 0:0. Но из неё были сделаны выводы. И я думаю, в плей-офф бразильцы никаких шуток себе не позволят. Этот матч они выиграют уверенно.



Предложу вариант с победой Бразилии с форой (-2) и коэффициентом 1.85. Здесь есть расход, поэтому это оптимальная ставка», — сказал Андронов.