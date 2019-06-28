Венесуэла – Аргентина: прогноз Эльвина Керимова на четвертьфинал Кубка Америки

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки – 2019 Венесуэла – Аргентина.



Ставка: победа Аргентины и минимум 2 гола в матче за 1.89.



«Чтобы понимать, насколько серьёзный соперник достался Аргентине в четвертьфинале, нужно знать несколько вещей. Венесуэла не проиграла ни одного матча в группе и вышла в плей-офф с 5 очками. Венесуэла отобрала очки у бразильцев и не позволила им забить. У Венесуэлы классный вратарь, который вытащил для неё ничью в матче с Перу.



Это означает, что Лионелям Скалони и Месси нужно ещё поломать голову над тем, как этому сопернику забить. Да, Аргентина остаётся фаворитом пары, но не игра нас в этом убеждает, а состав. В матче с Катаром аргентинцы забили по голу в начале каждого из таймов и полностью контролировали ситуацию. Хотя в обороне ошибки допускали. Но это не новость. Во встречах с Колумбией и Парагваем эти ошибки приводили к пропущенным голам, а тут впервые сыграли на ноль.



В матче с Катаром наконец-то начали забивать форварды «альбиселесте» — Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро. Это тоже хороший знак. Не забил только Месси, хотя моменты у него были. И если бы не кочка, из-за которой мяч подскочил прямо перед Лео, во втором тайме и он бы свой гол забил.



Игра с Венесуэлой будет складываться тяжело для Аргентины. Вообще, лёгких матчей у Аргентины Лионеля Скалони на этом турнире ещё не было. Но, несмотря на все трудности, я думаю, Месси и его команда пройдут в четвертьфинал. Мой прогноз — победа Аргентины и тотал голов больше (1,5) за 1,89», — сказал Керимов.