Венесуэла — Аргентина: прогноз Константина Генича на встречу Кубка Америки—2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Венесуэла — Аргентина в четвертьфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится сегодня, 28 июня, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.78.



«Ещё одна очень любопытная пара в четвертьфинале Кубка Америки Венесуэла — Аргентина. Сыграют они на «Маракане» в Рио.



В этом году они уже встречались, причём как раз в тот момент, когда Лионель Месси вернулся в сборную после неудачного чемпионата мира. Играли на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, и Венесуэла неожиданно переиграла Аргентину 3:1. Пусть это был товарищеский матч, но всё же. Венеуэла вообще не может похвастать большими победами над южноамериканскими сборными. Но здесь удалось выиграть, забили Мартинес, Рондон и Мурильо. Аргентина ответила голом Лаутаро Мартинеса.



Не то чтобы аргентинцы добирают в ходе турнира. Уровень игры против Катара оставлял желать лучшего, но самое главное — результат. Удалось избежать издёвок и критики за невыход из группы.



Но дальше будет сложнее. Венесуэла — команда куда организованнее и структурнее, чем сборная Аргентины. По именам, разумеется, аргентинцы ещё и фору дадут. Но по построению игры, тактическим нюансам, конечно, венесуэльцы выглядят предпочтительнее.



Вряд ли мы увидим игру, в которой будет преобладать обмен ударами. Скорее всего, будет зажатая, плотная игра, в которой всё будут решать нюансы.



Много голов не должно быть, высока цена ошибки. На кону выход в полуфинал. И я бы сыграл в этом матче низ — тотал меньше 2,5 мяча» за 1.78», — сказал Генич.