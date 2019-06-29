Уругвай — Перу: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала Кубка Америки

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Уругвай — Перу в рамках Кубка Америки — 2019. Встреча состоится 29 июня, начало — в 22:00 мск.



Ставка: Уругвай победит в основное время за 1.71



«Здесь, мне кажется, тоже расстановка сил довольно ясная. Сборная Уругвая — одна из лучших команд мира. На этом турнире они удивили только ничейным результатом со сборной Японии. Я думаю, что здесь была серьёзная недооценка этой команды, потому что иначе объяснить два пропущенных мяча от команды, которая не забивала, которая привезла очень молодую сборную, сложно. Остальные же победы уругвайцев были довольно логичными и сильными по качеству игры.



В этом плане их соперники совсем другого уровня. Была минимальная победа над Боливией, затем мы видели катастрофу в матче с Бразилией. Я думаю, что это как раз и говорит о классе перуанцев. Считаю, что здесь Уругвай с Эдинсоном Кавани и Луисом Суаресом в составе находится в полном порядке, да и статистика на их стороне: в последних пяти матчах зафиксировано четыре победы. У сборной Уругвая довольно уверенная поступь к полуфиналу. Мне кажется, что они способны пройти всю эту дорогу до конца. Перуанцы же остановятся именно на этом этапе. В этой встрече я бы сыграл на чистую победу уругвайской сборной».