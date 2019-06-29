Уругвай — Перу: прогноз Юрия Розанова на матч четвертьфинала Кубка Америки
Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу.
Ставки: ничья в основное время за 3.57, ничья в первом тайме за 2.08.
«Трудный матч для прогноза, что тут скажешь. Обе команды будут стремиться к победе. Чуть выше вижу в этом противостоянии шансы уругвайцев всё же. Но еще выше вероятность ничейного результата, на мой взгляд. Хоть раз надо сыграть лобовую ничью, по-моему. Даже, быть может, не просто во всем матче, а по таймам. В общем, ничья в первом тайме и ничья после 90 минут — вот мои варианты».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 29 июня 2019
-
13:00
-
12:20
-
11:30
-
10:40
-
09:50
-
09:00
- 28 июня 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
09:59
- 27 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:00
Партнерский контент