Уругвай — Перу: прогноз Юрия Розанова на матч четвертьфинала Кубка Америки

Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу.



Ставки: ничья в основное время за 3.57, ничья в первом тайме за 2.08.



«Трудный матч для прогноза, что тут скажешь. Обе команды будут стремиться к победе. Чуть выше вижу в этом противостоянии шансы уругвайцев всё же. Но еще выше вероятность ничейного результата, на мой взгляд. Хоть раз надо сыграть лобовую ничью, по-моему. Даже, быть может, не просто во всем матче, а по таймам. В общем, ничья в первом тайме и ничья после 90 минут — вот мои варианты».



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