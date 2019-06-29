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Камерун — Гана: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Камерун — Гана: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций
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Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Камерун — Гана во втором туре группового этапа Кубка африканских наций.

Ставка: победа Камеруна за 2.70.

«Игра, конечно, очень интересная, как и все дерби. Камерун уверенно начал защиту титула победой 2:0, чего нельзя сказать о сборной Ганы, сыгравшей 2:2 со сборной Бенина. Но нужно брать во внимание на то, что сборная Ганы в последних шести Кубках Африки доходила минимум до полуфинала. Но все-таки предпочтение в этой игре отдаю сборной Камеруна, которая находится в очень хорошей форме, и имеет такого отличного тренера, как Кларенс Зеедорф.

Мой прогноз – победа сборной Камеруна», — сказал Одемвингие.

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