Чили — Перу: прогноз Константина Генича на полуфинальный матч Кубка Америки

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Чили — Перу в полуфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 4 июля мск на стадионе «Арена ду Гремиу» в Порту-Алегри.



Ставка: победа Чили за 1.92.



«И те и другие прошли фаворитов в четвертьфинале. И те и другие выиграли в серии пенальти. Чилийцы даже по игре смотрелись неплохо, и два их мяча не были засчитаны в матче с Колумбией, играли они приятно для глаза. Перуанцы же трижды пропустили от Уругвая, но все эти мячи не были засчитаны. Но в каком-то плане отскочила сборная Перу. Часто так бывает. Парагвай как-то дошёл до финала только благодаря победам в серии пенальти.



У Чили состав возрастной, опытный. А в таких матчах опыт имеет колоссальное значение. Эта стадия уже с дополнительным временем — не как в четвертьфинале, когда сразу били пенальти после основного времени.



Перуанцы без Джефферсона Фарфана, они наверняка будут рассчитывать, что снова смогут дотянуть до дополнительного времени. У чилийцев будет задача не оттягивать дело, а реализовывать своё преимущество в классе и опыте.



Мне чилийцы в последних матчах понравились. Есть резон сыграть чистую победу Чили за 1.92», — сказал Генич.