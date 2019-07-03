Чили — Перу: прогноз Нобеля Арустамяна на игру 1/2 финала Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Чили – Перу. Встреча пройдёт в ночь на 4 июля по московскому времени.



Ставка: ничья за 3.20.



«Я думаю, что чилийцы – фавориты, несмотря на то что у Перу мощная команда, которая добивается результата в последние годы. И всё-таки, на мой взгляд, преимущество на стороне Чили.



Что касается конкретного матча, мне кажется, Кубок Америки показывает, что здесь все игры получаются упорными, максимально напряжёнными и в большинстве всё решает серия пенальти.



Я думаю, что здесь будет похожая история. И моя ставка – ничья в основное время», — сказал Арустамян.