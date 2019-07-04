«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на контрольную игру

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится в четверг, 4 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.
Ставка: «Краснодар» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.72.
«В решающем матче за Кубок Париматч Премьер в Австрии сыграют между собой «Спартак» и «Краснодар». Но по регламенту «Спартаку» нужно выигрывать крупно. Он подразумевает не личные встречи, а разницу забитых и пропущенных мячей. «Спартаку» надо забивать много, потому что «+4» сейчас у «Краснодара», а у самих красно-белых разница нулевая.
«Краснодар» рваный футбол показал в первых двух матчах. Но во втором не подвела реализация, особенно во втором тайме. Помог в матче с «Ростовом» пенальти, назначенный, как мне кажется, спорно — за падение Олссона. Но видно, что «Краснодар» только набирает форму, новички адаптируются, ищут себя в новой команде. Поэтому футбол «Краснодара», особенно в полузащите, выглядит не очень содержательно.
У «Спартака» вообще никакого футбола нет. Если брать первые таймы матчей с «Ростовом» и ЦСКА, то там тихий ужас. Мяч на ноге, пуляют вперед, а там Луис Адриано или кто-то еще из нападающих должны зацепиться. Единственное светлое пятно у «Спартака» по матчу с ЦСКА — это Зелимхан Бакаев. Он пытался хоть как-то игру обострить. Во втором тайме все было иначе — «Спартак» играл в большинстве, быстро забил два мяча, а потом доигрывали команды.
Мне «Краснодар» видится более сплоченной и готовой командой, если брать эти дни Кубка Париматч. Я думаю, у «Краснодара» есть неплохие шансы выиграть турнир и не проиграть «Спартаку». В последнее время «Краснодар» не очень убедительно играет со «Спартаком» в чемпионате. Здесь, может быть, будет получше.
Я поставлю скромненько — «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 4,5 мяча». Не думаю, что в последней игре команды порадуют изобилием забитых мячей. В Австрии жарко, поле узкое, короткое и кочковатое. Коэффициент ставки — 1,72», — сказал Генич.
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