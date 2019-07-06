«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка России по футболу «Зенит» — «Локомотив». Игра состоится 6 июля и начнется в 19:00 мск.



Ставка: ничья за 3.22.



«С 2015 года есть такая тенденция, что матчи за Суперкубок получаются не очень результативными, потому что была ничья «Зенита» и «Локомотива» — 1:1, потом минимальная победа «Зенита» над ЦСКА — 1:0, «Спартак» с «Локомотивом» сыграли вничью — 0:0 в основное время, в прошлом году было вообще унылое катание мяча, где ЦСКА с «Локомотивом» сыграли 0:0, и только в дополнительное время ЦСКА забил победный мяч.



Понятно, это борьба за трофей, но команды не в том состоянии находятся, чтобы подарить фейерверк эмоций и радость от забитых мячей. Веду к тому, что игра получится не очень результативной, на мой взгляд. Я видел матчи «Локомотива». Только в последней игре, с «Жилиной», когда они сыграли вничью — 0:0, более-менее был основной состав, а в остальных играх был смешанный состав.



У «Зенита» по результатам не было проблем в товарищеских матчах, но я видел игру с «Црвеной Звездой», и надо сказать, что там «Зенит» отскочил. Да, Азмун забил прекрасный гол, но потом у «Црвены Звезды» было столько моментов, что, если бы не Лунев, «Зенит» этот матч не выиграл бы. Это все товарищеские матчи, а в официальной игре за Суперкубок, думаю, нынешнее состояние «Зенита» и «Локомотива» вряд ли позволит им сыграть ярко, результативно и от атаки. Скорее всего, будет игра от обороны. Новый стадион, надо будет к нему адаптироваться, может быть, это придаст какие-то дополнительные эмоции. Сомневаюсь, что увидим большое количество забитых мячей.



Интересно было бы сыграть низ. Я пока накидываю вам мыслишки, а вы уже дальше соображайте. Обе забьют – нет за неплохой коэффициент. Но как основную ставку выберу с жирным коэффициентом вариант ничья. В нынешней системе координат — 50 на 50, независимо от того, что «Зенит» играет в Москве, потому что «Локомотив» играет не на своем привычном стадионе. Обе команды — в гостях, обе команды не на сто процентов готовы. Ничья вырисовывается. Скорее всего, этот вариант доедет».