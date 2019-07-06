Нигерия — Камерун: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Нигерия — Камерун в 1/8 финала Кубка африканских наций.



Ставка: победа Нигерии за 2.55, 1:0 в пользу Нигерии за 5.60



«На мой взгляд, это самое большое дерби африканского футбола. Как и все болельщики, я с нетерпением жду этой игры и уже в цветах национальной сборной готов болеть за нее.



Футболисты тоже знают, что, ярко выступив в этой игре, могут навсегда запомниться болельщикам футбола не только своих стран, но и континента. Последние две игры Камерун не смог выиграть, сыграл вничью — 0:0 с Ганой и Бенином.



Что касается Нигерии, то это сборная сильнее, чем то, что мы видели в ее исполнении до сих пор. Но это не только вина игроков, думаю, тренер должен выбрать более атакующую модель игры. В первых двух играх он играл с тремя опорными футболистами, из-за этого команде не хватало креатива. Потенциал передней линии огромный, в плей-офф оправдан атакующий футбол, чтобы не надеяться на контратаки и пенальти. Мой прогноз – 1:0 в пользу Нигерии. Говорю это не только от сердца, но и исходя из фактов, которые сказал».