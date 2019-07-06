Египет — ЮАР: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Кубка Африки
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Египет — ЮАР в 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019.
Ставка: победа Египта с форой «–1» за 2.06
«Мне кажется, это достаточно легкий матч для прогнозирования, во всяком случае, один из самых легких, что предлагались мне в последнее время. Думаю, с учетом того, где проходит турнир, сборная Египта выиграет.
Как бы там ни происходили дела, как бы ни упиралась ЮАР, которая на сегодняшний день является не очень сильной командой, Египет — фаворит матча. Ставить нужно с коэффициентом 2,06 на его победу с форой (-1), потому что одним мячом здесь может дело не ограничиться. У Египта есть Салах, еще несколько футболистов гораздо более авторитетных, чем у ЮАР».
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