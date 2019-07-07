Джон Джонс — Тиаго Сантос: прогноз Романа Мазурова на UFC 239

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 239 Джон Джонс (США) — Тиаго Сантос (Бразилия), который состоится 7 июля.



Ставка: победа Джонса в 4–5 раундах или по очкам за 2.25



«На горизонте замаячило очередное возвращение короля. Да, друзья, именно короля — и никак иначе. Джон Джонс уже давно доказал, что, несмотря ни на какие дисквалификации, допинги, туринаболы и пикограммы, всё равно стоит немного над всеми. В последнее время Джон перестал радовать болельщиков своими этюдами а-ля удары абракадабра, которые летят под непонятыми углами, невесть откуда, и таят страшную угрозу для соперника. Все почти академично, спокойно, но, чёрт побери, эффективно!

Можно смело говорить о том, что Джонс уже давно зачистил дивизион и ему там стало просто скучно. Именно поэтому всё чаще звучат разговоры о том, чтобы Джон перешёл в тяжи и навёл шорох в самом престижном дивизионе. Но это всё, конечно, мечты, а пока что давайте не будем заглядывать за плечо его следующему сопернику, который очень даже не прост.



Тиаго Сантос очень силен физически. Он ранее служил в бразильской армии и, что интересно, начинал свою деятельность в единоборствах с такого традиционного для Бразилии вида мордобития, как капоэйра. В дальнейшем он нанизал на это навыки в ударной технике и борьбе, превратившись в настоящую машину для нокаутов. С таким здоровяком Джонсу давно не приходилось иметь дело. Другой вопрос, конечно, в общем уровне, в оппозиции и многих нюансах.



Попробуем пофантазировать, как пройдёт этот бой. Сантос, разумеется, пойдёт крушить, ломать и нокаутировать. Джонс, скорее всего, не станет идти с ним в открытый размен, а постарается за счёт техники, скорости и размаха рук перещёлкать его. Интересно, как поведёт себя Сантос, когда поймёт, что он не попадает, а его при этом бьют с завидной регулярностью. Это не говорит о том, что Тиаго не сможет попасть, отправить Джонса спать и стать новым чемпионом. Ещё как может! Но на это у него меньше шансов. Плюс дистанция в пять раундов. Сантос ещё ни разу так долго не находился в октагоне. Джон Джонс гораздо опытнее, ему чаще приходилось выбираться из реально критических ситуаций. Поэтому Джон мне видится фаворитом в этом поединке, и он выиграет по очкам».