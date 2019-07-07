Бразилия — Перу: прогноз Константина Генича на матч финала Кубка Америки

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия — Перу в финале Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа Бразилии всухую за 1.88



«Бразильцы абсолютно закономерно и заслуженно, не пропустив ни одного мяча на своём пути, добрались до финала, а вот появление там сборной Перу, согласитесь, — огромнейшая неожиданность. Да, в последних четырёх турнирах перуанцы неизменно отбираются в топ-4, но что они доберутся до финала, да ещё и после травмы Фарфана, мало кто верил. Мало кто верил, что они пройдут сборную Чили в полуфинале, что они пройдут четвертьфинал с Уругваем, но так получается, что Южная Америка дарит нам сюрприз за сюрпризом.



Команды уже играли на этом турнире, была крупная победа бразильцев — 5:0. Могли выиграть со счётом 6:0, если бы Жезус забил пенальти. Кстати, вратарь Перу Гальесе с пенальти дружит: от Жезуса взял, от Суареса взял, от Эдуардо Варгаса взял. Перуанцы уже прыгнули выше головы — финал очень хороший результат для них. Я думаю, что определённый выхлоп эмоций у них уже произошёл. А вот Бразилия сконцентрирована, собранна, так как дома не хочет облажаться. Представляете, добраться до финала, не пропустив ни одного мяча, и проиграть в серии пенальти Перу! Никто этого не поймёт. Поэтому Бразилия, конечно, выиграет. Весь вопрос в том, что, как правило, крупная победа на групповой стадии ещё не означает, что будет крупная победа и в раунде плей-офф.



Если бразильцы сыграют так же, как в матче с Аргентиной — очень надёжно, аккуратно и закрыто в обороне, с надёжной игрой Алисона, — то Перу не забьёт. Была бы красивая история для Алисона десятый мяч кряду провести всухую и весь турнир провести без пропущенного мяча. Победа Бразилии всухую оценивается коэффициентом 1,88. Я думаю, что Бразилия ещё очень зависима от первого забитого мяча. Когда они забивают первый гол быстро, то игра идёт уже совершенно иная — плотная, тесная, правильная, как это было с Аргентиной и Перу. Поэтому я бы рассмотрел ещё вариант ставки «победа в первом тайме и матче».



Выбирайте сами, друзья. В том, что Бразилия выиграет, я практически не сомневаюсь. Даже без Неймара эта Бразилия очень хороша на этом турнире. Видно, что она очень прагматична и настроена на результат. И очень управляема своим наставником Тите. Перуанцы, честь им и хвала, добрались до финала, что уже очень здорово для скромной команды Перу».