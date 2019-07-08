Гана — Тунис: прогноз Питера Одемвингие на 1/8 финала Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Гана — Тунис в 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча состоится 8 июля, начало — в 22:00 мск.

Ставка: победа Туниса за 3.45



«Из всех игр плей-офф труднее всего спрогнозировать этот матч, но я всё-таки отдам предпочтение сборной Туниса, несмотря на то что она трижды сыграла вничью. Но перед началом турнира Тунис обыграл сборную Хорватии. Я думаю, что это показатель их потенциала. До сих пор мы его не видели, но думаю, что это будет первая победа за последние две недели, хотя сборная Ганы набрала хорошую форму, разыгрались браться Айю. Игра будет очень интересная, но мой прогноз — в пользу Туниса».