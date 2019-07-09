Халеп — Чжан Шуай: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Чжан Шуай в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.

Ставка: Чжан выиграет минимум 8 геймов за 1.75.



«Не хватило Кори Гауфф на матч с Симоной Халеп. Боролась она только на старте каждого из сетов, могла уйти в отрыв, но постепенно за счёт стабильности Халеп склоняла чашу весов на свою сторону.



Как-то совсем не верят в Чжан, и очень зря. Впечатляюще она сыграла с Каролиной Возняцки, с Каролин Гарсией. Не остановилась и в четвёртом круге, победив Даяну Ястремскую. Очень активно играет Чжан, постоянно атакует, старается выиграть мячи чисто, к сетке ходит часто. Она хороший парный игрок и у сетки чувствует себя отлично.



Халеп — явный фаворит, и она может начать нервничать, если не получится сразу повести. А Чжан по игре, на мой взгляд, имеет шансы превосходить Халеп. У румынки нет таких жестких и плотных ударов. Так что если не будет вала ошибок, китаянка как минимум затянет этот матч, выиграет больше 7,5 гейма. По личным встречам, кстати, Чжан ведет у Халеп 2-1. Бояться Симону девушка из Китая точно не будет», — сказала Чакветадзе.