Сенегал – Бенин: прогноз Жорди Гратакоса на 1/4 финала Кубка африканских наций

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций 2019 Сенегал – Бенин.



Ставка: победа Сенегала за 1.50.



«После вылета Египта и Камеруна в 1/8 финала Сенегал становится одним из фаворитов Кубка Африки. Тем более что в хорошей форме Садио Мане: один из лучших игроков прошлого сезона в «Ливерпуле» уже забил три мяча на турнире.



Но Бенин – крайне неудобный соперник для Сенегала. На этом Кубке Африки Бенин преподнес большой сюрприз – эта команда сыграла вничью все свои четыре матча. Причем в трех из них бенинцы играли против сильных африканских сборных – против Ганы и Камеруна в группе и против Марокко в 1/8 финала.



Сила Сенегала в быстрой игре, но Бенин не даст Сенегалу играть быстро. Мане любит свободное пространство, но в этой игре он его не получит. Прогнозирую очень тяжелую игру для Сенегала. И все же более классная команда возьмет свое.



Ставлю на победу Сенегала, на гол Сенегала во втором тайме, а также на то, что Бенин не забьет», — сказал Гратакос.