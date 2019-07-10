Нигерия — ЮАР: прогноз Питера Одемвингие на 1/4 финала Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Нигерия — ЮАР в 1/4 финала Кубка африканских наций.



Ставка: победа Нигерии за 2.00.



«Как бы далеко ни находились эти страны друг от друга, это считается дерби. Команды встречались 11 раз – 6 раз победу одержала сборная Нигерии, 4 раза сыграли вничью, и один раз победу одержала сборная ЮАР.



В прошлой игре мы недооценили силы сборной ЮАР, чего в этот раз мы делать не будем, потому что видели, как хорошо сыграла сборная против хозяев и фаворитов этого турнира – Египта.



На удивление сборная ЮАР не играла глубоко на своей половине, играла в высокий прессинг, Внимательно следили за Салахом, не давали ему часто владеть мячом и создавать моменты для своей команды. Но в игре против сборной Нигерии им будет сложнее обороняться, так как в сборной Нигерии есть скоростные игроки – Ахмед Муса, Мозес Саймон, Ивоби, который отличился в последней игре, и Один Игхало, который забил два мяча и сделал результативную передачу.



Мой прогноз – 2:1 в пользу сборной Нигерии. Я один раз играл с ЮАР, забил два гола за две минуты, выйдя на замену на 80-й минуте. Надеюсь, что у игроков, которые будут играть в этой игре, будут такие же отличные воспоминания об этом матче. Мой цвет настроения зеленый – победа сборной Нигерии», — сказал Одемвингие.

