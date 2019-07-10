Сенегал — Бенин: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций Сенегал — Бенин.



Ставка: победа Сенегала в один мяч за 3.35.



«Кубок Африки снова в центре нашего внимания, пара четвертьфиналистов Сенегал – Бенин. Как мне кажется, здесь есть очевидный фаворит. Сенегал, пусть и без особого блеска, но очень уверенно идет по дистанции турнира, а Бенин свою сенсацию на этом турнире уже преподнес в 1/8 финала. Я думаю, что немногие ожидали, что команда дойдет до стадии 1/4 финала.



Мой прогноз, что это будет низовой матч – Сенегал не самая забивная команда, Сенегал будет играть на результат, тем боле против такого соперника, который непонятен и очень эмоционален. Я жду от этого матча победы Сенегала в один мяч, прогнозирую, что это будет низовая игра – ставка даже не меньше 2,5, а меньше 1,5 гола. Победа Сенегал 1:0», — сказал Казаков.

