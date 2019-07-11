С.Уильямс — Стрыцова: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс — Барбора Стрыцова в 1/2 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: победа Уильямс в двух сетах за 1.74.



«Барбора Стрыцова в полуфинале сыграет с Сереной Уильямс. Неожиданно в 33 года впервые в своей карьере Стрыцова прошла в полуфинал.



Кажется, что ей не хватит скорости против Серены Уильямс – Риске играла плоско над сеткой, и Уильямс было неудобно. У Барборы что есть? У неё хороший удар с лёта, но до сетки ещё нужно добежать. Серена будет бить так сильно, что не факт, что Барбора успеет это сделать. Скорее всего, Серена победит в двух сетах. Она, конечно, может сама себе найти приключения на ровном месте, но всё-таки Стрыцовой выигрывать особо нечем. Да, будет она менять темп, резать, укорачивать, но Серена за счёт мощи по логике вещей должна Барбору обыгрывать, а как уже дела будут обстоять на 100%, сложно сказать.



Но всё-таки подача плюс недостаток давления сыграют свою роль – матч выиграет Серена Уильямс», — сказала Чакветадзе.