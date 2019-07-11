Кот-д’Ивуар — Алжир: прогноз Питера Одемвингие на игру 1/4 финала Кубка Африки

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Алжир в 1/4 финала Кубка африканских наций.



Ставка: победа Алжира за 2.15.



«Многие эксперты не видели Алжир в списке фаворитов турнира. Но алжирцы победили четыре раза подряд. Это повод задуматься о силе Алжира. Команда полна талантов и в защите, и в нападении. Рияд Марез всем хорошо известен, он тащил на себе «Лестер», теперь выступает за «Манчестер Сити». Он умеет решать судьбу больших матчей. В этой игре он может отличиться.



В Кот-д’Ивуаре также есть сильные футболисты — Вилфрид Заа, Николя Пепе. Они забивают решающие мячи для своей команды.



Но важный момент — пара ключевых защитников ивуарийцев пропустят игру. Это даст шанс Алжиру воспользоваться ситуацией и победить.



Будет напряжённая игра. Но всё-таки отдаю предпочтение Алжиру. Думаю, он продолжит беспроигрышную серию. Алжирцы победят, скорее всего, в один мяч», — сказал Одемвингие.