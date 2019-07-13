«Урал» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч первого тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Уфа» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится в субботу, 13 июля, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.



Ставка: ТМ 1,5 мяча за 2.50.



«Пока не увидим команды в деле в официальных матчах, очень сложно давать прогнозы. Всех заранее предупреждаю.



«Уфа» потеряла несколько важных человек. В частности, Живоглядов перешел в «Локомотив», Пауревич уехал. Пока не совсем понятна ситуация с румыном Недельчару. Игбун вроде бы остается. Каких-то значимых приобретений нет. Нападающий Козлов пришел, которого хорошо знаю. Но он, скорее, на замену будет выходить.



У «Урала» тоже особых приобретений нет. Поляка взяли в оборону. Уехал обратно в «Краснодар» Страндберг. В принципе, слова Парфенова читал. Костяк остался. Сохранили Бикфалви.



В прошлом сезоне ближе к концу «Уфа» победила, но ей было нужнее. Сейчас я бы фаворита выделять не стал. Мне кажется, игра будет равной, упорной, жесткой. Я бы поставил на то, что будет забито не более 1 мяча».