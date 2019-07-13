«Спартак» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч первого тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится в субботу, 13 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Ставка: «Спартак» победит с форой «–1,5» мяча за 2.35.



«У «Спартака» большие потери, хотя прошлый сезон не так давно закончился. Уже точно нет четверых — Зе Луиша, Глушакова, Комбарова, Боккетти. Приобретения есть, но нужно время, чтобы тот же Понсе вписался в состав, адаптировался. Не впечатлила команда на выставочном турнире, хотя обыграли ЦСКА. Повторюсь, Кононову нужно время, необходимо выстраивать новую команду с новыми лидерами. Сейчас Джикии вручили капитанскую повязку, это первый шаг.



«Сочи» постепенно укрепляется. Уже много значимых игроков пришли, те же Бухаров, Полоз, Новосельцев, Набиуллин. Слухи ходят про многих зенитовцев, которые могут не пройти в основу, тот же Нобоа. Но снова мы возвращаемся к вопросу о сыгранности.



У «Сочи» всё есть — база, стадион, инфраструктура, город. Туда едут. Вопрос в другом: как команда будет выглядеть на поле, успеют ли люди сыграться. Тем более что первый матч со «Спартаком» на выезде, будет полный стадион… Скорее всего, на 50% состав будет тем же, что и в прошлом году. Не может новичок сменить 100% состава. В «Енисее» мы поменяли 70%, было тяжело. Надо выбирать — или сыгранность, или класс.



Изменений у «Спартака» всё-таки меньше, поэтому здесь ставлю на «Спартак». Думаю, крупная победа может быть, но возьму с форой «–1,5» мяча».