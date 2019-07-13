«Спартак» — «Сочи»: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: обе команды забьют за 2.05.



«Итак, делаю прогноз на матч первого тура, который пройдет на “Открытие Арене” в Москве. “Спартак” будет принимать “Сочи”, дебютанта нашего высшего дивизиона, бывшее питерское “Динамо”. “Спартак” против “Динамо” — это всегда интересно.



“Спартак” в предсезонном турнире на Кубок Париматч Премьер выиграл у ЦСКА, но проиграл “Краснодару” и “Ростову”. Что касается “Сочи”, то они не играли с такими сильными соперниками. Напомню, что они попали в премьер-лигу со второго места ФНЛ. “Сочи” были разгромлены “Спартаком” со счётом 7:1 в товарищеской игре в июне, но обратите внимание, что всё-таки “Сочи” забил.



В этом матче, я считаю, забьют обе команды. Посмотрите на мои аргументы. “Спартак” в среднем забивает не больше одного мяча за игру, но если играет дома, то мячи регулярно залетают в ворота соперника. У “Сочи” хорошая результативность, правда — в ФНЛ, но тем не менее они забивают, и даже в гостях. Но, к сожалению для “Сочи”, травмирован бомбардир Максим Барсов. С другой стороны, уже куплен Полоз, а он забивал в ворота “Спартака”, и значит, шанс забить у сочинцев есть.



“Спартак” играет на своем поле и перед своими зрителями. Думаю, он пойдёт в атаку и будет стараться поразить ворота соперника. Кстати, новички турнира обычно выстреливают в самом начале, а забить “Спартаку” на его стадионе — это уже значит “выстрелить”. Поэтому делаю ставку: в матче “Спартак” — “Сочи” обе команды забьют с коэффициентом 2,05».