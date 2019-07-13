«Спартак» — «Сочи»: прогноз Александра Шмурнова на матч 1-го тура РПЛ

Известный комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Спартак» забьёт первый гол в первом тайме за 1.60.
«Стартует российский сезон. И начну со “Спартака”. Но с чего начинают красно-белые? Сезон для них будет полон интриг.
У москвичей не тот состав, с которым можно войти в сезон с надеждами на чемпионство. Но у “Спартака” тренер, который может вернуть игрокам настоящий спартаковский дух. Олег Кононов умеет строить игру, которая доставляет удовольствие самим футболистам. При этом одного только удовольствия недостаточно, нужно биться в каждом эпизоде до конца, а для этого нужна потрясающая физика. Надеюсь, “Спартак” выстроит физику и станет играть остро и интенсивно в эпизодах. Острота ведь зависит от того, добегают твои игроки до нужных точек или нет, отбирают ли они мячи.
Если “Спартак” все правильно сделал в межсезонье, то на первый матч, с “Сочи”, выйдет с горящими глазами, ради удовольствия и победы. Если нет — у красно-белых будут проблемы. Мой прогноз — “Спартак” забьет первый гол в первом тайме с коэффициентом 1,6».
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